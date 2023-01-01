Наследник черного престола. Оксана Алексеева,Егор Серебрянский
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Наследник черного престола. Оксана Алексеева,Егор Серебрянский

Наследник черного престола. Оксана Алексеева,Егор Серебрянский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика467 мин16+

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О книге

Жил себе и жил, никому не мешал: любил девчонок, часто врал, нередко пользовался обаянием, играл в карты и занимал один из постов на нижнем уровне бесконечной трудовой иерархии. Не образец приличия, но вполне себе хороший человек. И тут передо мной встает красотка и заявляет, что я наследник престола в каком-то другом мире. Ладно бы какого-нибудь нормального престола, а-то ведь олицетворения злых сил. И я обязан усесться на него как лучший претендент на роль исчадия ада. Нет, я, конечно, не образец приличия, но такое…

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Жанр
Фантастика
Время
467 мин / 07:47

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