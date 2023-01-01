Наследник. Алексей Кулаков (книга, 2020) слушать онлайн

"Наследник" – фантастический исторический роман Алексея Кулакова, книга 1, входит в цикл «Рюрикова кровь». Московская Русь на изломе шестнадцатого века… Смутное и тяжелое время было тогда. С юга рубежи молодой державы постоянно пробовали на прочность степняки Крымского ханства, с запада грозились войной королевство Шведское и Великое княжество Литовское, по стране время от времени прокатывались эпидемии и неурожаи – да и иных невзгод хватало с избытком. Кровь людская лилась, что водица – и не ручьями, а полноводными реками! Однако, нашему современнику, волей случая провалившемуся в прошлое, можно сказать, удивительно повезло. Потому что семья ему досталась хорошая. Да, хорошая, большая и дружная семья самого великого государя всея Руси Иоанна Васильевича – за исключительную живость характера, врожденное миролюбие и множество иных достоинств прозванного Грозным…



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