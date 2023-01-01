Наши за границей: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно. Николай Лейкин (книга, 1900) слушать онлайн

Сюжет

Книга «НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ» [1890] до революции выдержала 27 изданий. Затем долго не издавалась – ездить за границу было не модно. В наше время издатель Захаров дал книге 28-ю, а студия «АРДИС» – 29-ю жизнь. В книге рассказывается, как молодой купец решил съездить в Париж на Всемирную выставку: подняться на новенькую Эйфелеву башню, поглядеть на «диких», ну и по своему канатному делу о новинках узнать. Он собрал чемоданы, взял под руку супругу, прихватил перину, сел в поезд и поехал – благо, средства позволяли… Сейчас мало кто ездит в Париж на поезде, но лейкинские шутливо-иронические комментарии к поведению наших за границей не оставят вас равнодушными, благо тяга к трагикомическим приключениям в наших соотечественниках неиссякаема.



Наши за границей: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно слушать на видеосервисе Wink.