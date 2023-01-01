Наши. Сергей Довлатов (книга, 2020) слушать онлайн

Возрастное ограничение:18 Внимание! Фонограмма содержит ненормативную лексику. Долгожданная новинка! Продолжаем уникальную серию аудиокниг по произведениям Сергея Довлатова! Рассказы из сборника «Наши», опубликованные в престижном американском журнале «Нью-Йоркер», принесли Сергею Довлатову наибольшую славу и сделали его одним из самых популярных русских писателей-эмигрантов. «Перед вами – история моего семейства. Надеюсь, она достаточно заурядна. Мне осталось добавить лишь несколько слов. 23 декабря 1981 года в Нью Йорке родился мой сынок. Он американец, гражданин Соединенных Штатов. Зовут его – представьте себе – мистер Николас Доули. Это то, к чему пришла моя семья и наша родина» С.Довлатов «Наши» «В русле традиций великих русских сатириков, проявляя непочтительность и иронию, характерную и для других его произведений, Довлатов в „Наших“ с присущей ему оригинальностью пишет групповой портрет своей семьи» «Довлатов пишет с первозданной энергией: его персонажи обрисованы столь же ярко, как персонажи Достоевского но они, черт возьми, намного смешнее…» Из отзывов в американской прессе. «Неизменная реакция на его рассказы и повести – признательность за отсутствие претензий, за трезвость взгляда на вещи, за эту негромкую музыку здравого смысла, звучащую в любом его абзаце» Иосиф Бродский.



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