Наше сердце. Ги де Мопассан
Wink
Аудиокниги
Наше сердце. Ги де Мопассан

Наше сердце. Ги де Мопассан (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика479 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет роман Ги де Мопассана «Наше сердце» – блистательное, яркое произведение, в котором реализм Мопассана доходит почти до натурализма, а увлекательный, броский сюжет представляет, в сущности, лишь изысканную рамку для глубокого проникновения в человеческую психологию. Этот роман мог бы стать трагедией – если бы не истинно галльская «невыносимая легкость бытия», которой он дышит!..

Наше сердце слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг