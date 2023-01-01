WinkАудиокнигиНаше сердце. Ги де Мопассан
Наше сердце. Ги де Мопассан (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика479 мин12+
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Сюжет
Аудиостудия «Ардис» представляет роман Ги де Мопассана «Наше сердце» – блистательное, яркое произведение, в котором реализм Мопассана доходит почти до натурализма, а увлекательный, броский сюжет представляет, в сущности, лишь изысканную рамку для глубокого проникновения в человеческую пси�хологию. Этот роман мог бы стать трагедией – если бы не истинно галльская «невыносимая легкость бытия», которой он дышит!..
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