Наша планета. Чудеса природы: самые удивительные обитатели Земли. Александр Лукин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издательство «АРДИС» представляет уникальную коллекцию аудиоспектаклей для детей. Легко, будто играя, дети погрузятся в яркий и увлекательный мир знаний. А помогут им в этом знаменитые артисты, принявшие участие в записи спектаклей. Двое героев – Маша и Петя, сопровождаемые добрым знакомым – профессором Владимиром Сергеевичем, раз за разом отправляются в захватывающие путешествия через пространство и время. Профессор готов ответить на все вопросы Маши и Пети, а в самых запутанных случаях ребятам всегда поможет знаменитый эрудит Анатолий Вассерман. Серия НАША ПЛАНЕТА включает несколько дисков, послушав которые, дети узнают много нового об удивительной планете, на которой мы живeм: о материках и океанах, горах и пустынях, лавинах и землетрясениях, вулканах и морских течениях, о редких и загадочных явлениях природы, о животных, как хорошо знакомых, так и тех, которых видели только некоторые счастливцы, растениях, как привычных, так и экзотических, и многом другом.



Наша планета слушать на видеосервисе Wink.