Наш грешный мир. Ольга Володарская (книга, 2020) слушать онлайн

Благополучная жена адвоката и мать очаровательных близнецов Анна Моисеева. Светская львица, прожигательница жизни и убежденная холостячка Ева Шаховская. Ученая дама, серая мышка Мария Корчагина. Наследница огромного состояния, невезучая в любви Катерина Бердник… Эти женщины были очень разными и вряд ли встретились бы. Но они узнали друг о друге, когда оказалось, что все они имеют отношение к утерянной сто пятьдесят лет назад венчальной диадеме дома Романовых. Стоила она баснословно дорого, разыскивалась многими, а того, кто больше остальных жаждал ее заполучить, убили! Но поиски продолжились…



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