Наш грешный мир. Ольга Володарская
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Аудиокниги
Наш грешный мир. Ольга Володарская

Наш грешный мир. Ольга Володарская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы474 мин16+

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О книге

Благополучная жена адвоката и мать очаровательных близнецов Анна Моисеева. Светская львица, прожигательница жизни и убежденная холостячка Ева Шаховская. Ученая дама, серая мышка Мария Корчагина. Наследница огромного состояния, невезучая в любви Катерина Бердник… Эти женщины были очень разными и вряд ли встретились бы. Но они узнали друг о друге, когда оказалось, что все они имеют отношение к утерянной сто пятьдесят лет назад венчальной диадеме дома Романовых. Стоила она баснословно дорого, разыскивалась многими, а того, кто больше остальных жаждал ее заполучить, убили! Но поиски продолжились…

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Жанр
Детективы
Время
474 мин / 07:54

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