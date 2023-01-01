Нарышкины, или Строптивая фрейлина. Елена Арсеньева
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Нарышкины, или Строптивая фрейлина. Елена Арсеньева

Нарышкины, или Строптивая фрейлина. Елена Арсеньева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы558 мин18+
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Сюжет

В старые времена, когда русские цари еще не ввели в моду жениться только на иноземных принцессах, Симеон Полоцкий предсказал юной Наталье Нарышкиной, что она станет любовью государя. Так оно вскоре и вышло – бедную, но красивую дворяночку взял в жены Алексей Михайлович. С тех пор род Нарышкиных был обласкан царским двором, девицы и дамы этой фамилии с удовольствием оказывались в фаворитках государей. И только прекрасная Зинаида Нарышкина противилась любви монарха – вопреки всем пророчествам! Почему – ответ в ее записках…

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