WinkАудиокнигиНАРСПИ поэма (на русском и чувашском языках). Константин Иванов
НАРСПИ поэма (на русском и чувашском языках). Константин Иванов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Поэзия, Учебная и научная литература171 мин12+
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Сюжет
Поэма «Нарспи» – национальное чудо, вершинный блеск чувашской культуры. Нарспи и Сетнера называют чувашскими Ромео и Джульеттой. Их бессмертная любовь, воспетая гением Константина Иванова, продолжает свое шествие в многоязычном мире.
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