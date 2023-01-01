НАРСПИ поэма (на русском и чувашском языках). Константин Иванов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Поэма «Нарспи» – национальное чудо, вершинный блеск чувашской культуры. Нарспи и Сетнера называют чувашскими Ромео и Джульеттой. Их бессмертная любовь, воспетая гением Константина Иванова, продолжает свое шествие в многоязычном мире.



НАРСПИ поэма (на русском и чувашском языках) слушать на видеосервисе Wink.