Напоминание о нем. Колин Гувер (книга, 2022) слушать онлайн

Из-за ошибки суда Кенна несколько лет не видела свою маленькую дочь. И вот она возвращается в город, надеясь, что сможет наладить прежнюю жизнь. Но мосты сожжены, и некогда близкие люди отвернулись от нее. Лишь один человек готов дать Кенне второй шанс – владелец местного бара Леджер Уорд. Их влечет друг к другу, но риск слишком велик. Если об их романе узнают, давление общественности разрушит не только их жизни, но и будущее дочери Кенны. Между ними стоит сложное прошлое, чувство скорби и «напоминания о нем» – человеке, который когда-то был слишком важен и для Кенны, и для Леджера, и призрак которого, кажется, останется с ними навсегда.





Напоминание о нем слушать на видеосервисе Wink.