Нана. Эмиль Золя (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нана – главный литературный скандал XIX века, книга, которую запирали в книжных шкафах, прятали от детей и юношества до тех пор, пока само юношество вообще не прекратило читать. Больше того, – это роман, по которому конструировали свои произведения все, желавшие произвести скандал в культуре. Так что же на самом деле сотворил Эмиль Золя? Он открыл нам мир закулисья – закулисья любви, пристойности, политики, финансов и заставил нас пристальнее вглядеться как в светлые, так и в тeмные стороны жизни, принять всю жизнь такой, какова она и есть. Он сам обожал жизнь и внушил такое же обожание своим читателям. После этой книги Вы по новому, страстно полюбите жизнь. И поймeте, что без этой книги нельзя жить!



Нана слушать на видеосервисе Wink.