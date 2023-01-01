Наемник с Земли. Алекс Чижовский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Землянин Алекс, оказавшись в мире Содружества, сумел стать востребованным специалистом-инженером. Некоторые необычные способности и нестандартный подход не раз спасали ему жизнь. Мог ли он знать, заключая свой первый рабочий контракт, что этот путь приведет его в команду космических авантюр�истов? Эти люди пойдут на все, чтобы получить свои дивиденды. Космические схватки, странные инопланетяне и артефакты загадочных Древних… Кто сказал, что будет легко?



Наемник с Земли слушать на видеосервисе Wink.