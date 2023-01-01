WinkАудиокнигиНаемник с Земли. Алекс Чижовский
Наемник с Земли. Алекс Чижовский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези863 мин12+
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Сюжет
Землянин Алекс, оказавшись в мире Содружества, сумел стать востребованным специалистом-инженером. Некоторые необычные способности и нестандартный подход не раз спасали ему жизнь. Мог ли он знать, заключая свой первый рабочий контракт, что этот путь приведет его в команду космических авантюр�истов? Эти люди пойдут на все, чтобы получить свои дивиденды. Космические схватки, странные инопланетяне и артефакты загадочных Древних… Кто сказал, что будет легко?
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