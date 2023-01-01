Наемник Его Величества. Часть 1-я. Виталий Зыков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ветры перемен продолжают набирать силу над многострадальным Торном. Легендарные артефакты всплывают из небытия, правители становятся игрушками в руках тайных обществ, а сильные мира сего в очередной раз оказываются на пороге новой Великой войны… Последней войны в этом мире! И вновь звенят клинки, сотрясают земли Торна битвы чародеев, а в ночи беззвучно скользят тени наемных убийц. Борьба за жизнь, свободу и счастье продолжается!



Наемник Его Величества слушать на видеосервисе Wink.