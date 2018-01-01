Наемник. Алексей Рудаков (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет четвертую аудиокнигу «Наемник» популярной серии Алексея Рудакова – «Записки пилота». Продолжение приключений вольного пилота. Продолжение приключений вольного пилота. Спасшийся с каторги пилот, по совету своего товарища, так же беглого каторжника, нанимается пехотинцем в наeмный Легион. Потерпев поражение в одном из сражений, он возвращается к своему другу-каторжнику, от которого узнаeт о выпадении некоторых участков Галактики из обычной метрики пространства. Готовясь к экспедиции в эти участки, он знакомится с членами закрытого инженерного сообщества, которые за определeнные услуги помогают ему подготовить корабль. По воле случая он обретает свой старый корабль… ©



Наемник слушать на видеосервисе Wink.