Надежда Феникса. Марина Эльденберт,Марина Индиви (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Надежда Феникса» – роман Марины Индиви и Марины Эльденберт, жанр любовное фэнтези. "Певицу с фамилией Ягодкина сложно принимать всерьез. Надя, возьми псевдоним",– говорил мне мой работодатель. Знал бы он, что возвращаясь однажды вечером после концерта, я угожу в другой мир, где окажусь последней надеждой… Феникса! Для совершения обряда этому пернатому повелителю нужно провести со мной ночь, а мне… Мне нужно спасти сестру, поэтому придется популярно объяснить всем, что Надежду Ягодкину можно и нужно принимать всерьез!



Надежда Феникса слушать на видеосервисе Wink.