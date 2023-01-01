Над светом звезд. Иван Лик (книга, 2024) слушать онлайн

Пустившись в странствие по свету, получаешь не только множество забавных ситуаций, но и силу, и мудрость, и опыт. Пока ты двигаешься, можно осуществить не только свои цели и воплотить мечты, ещё можно обрести то, о чём и не смел думать. А действуя, стал достоин это получить.У каждого есть цель и цепь событий, которые мы привносим в этот мир, проявляя в нём свои мечты и желания. Каждый наш шаг, каждое слово свершившийся факт. Если что-то произошло так должно быть. Именно это мир и должен был увидеть, и именно от этого строится цепь событий. Все мы творцы нашей истории.Все сплетения судеб и ситуаций восхитительны. Всё произошедшее и происходящее, что было и что есть, дарует нам незабываемые мгновения в жизни. Придёт время, когда мы будем наслаждаться тем, что нас ждёт. Нас любит вселенная и балует она нас всегда, как в самый первый раз. Дивитесь всему, что происходит с вами, всё это не просто так. Во всём есть смысл, тайное послание, что вам поможет найти себя.



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