Начни жизнь заново! 4 шага к новой реальности. Александр Свияш (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига Александра Свияша «Начни жизнь заново!» записана на студии АРДИС специально для тех, кого что-то не устраивает в жизни. Кому не хватает любви, самоуважения, достойной оплаты труда, здоровья или чего-то ещe… Для тех, кто хочет измениться и готов действовать. Александр Григорьевич Свияш – писатель, психолог, кандидат технических наук, научный руководитель Центра самотрансформации личности «Разумный путь». Книги А. Свияша вышли общим тиражом свыше восьми миллионов экземпляров, переведены на многие языки. Перед вами не просто аудиокнига для прослушивания – это инструкция по созданию пространства гармонии, внутреннего спокойствия, успешности и радости. Это 4 шага к новой реальности, пройти которые поможет эффективная технология самотрансформации личности – уникальная разработка А. Свияша. Эта технология позволит вам самостоятельно, без тренеров, терапевтов или коучей изменить себя в нужную сторону: повысить самооценку, наладить отношения, избавиться от чувства вины, стать уверенным и активным человеком, подружиться с деньгами… Вы сможете использовать еe для решения любых проблем. Она позволит вам жить значительно более счастливо, чем многие миллионы окружающих вас людей!



Начни жизнь заново! 4 шага к новой реальности слушать на видеосервисе Wink.