Начни. Врежь страху по лицу, перестань быть «нормальным» и займись чем-то стоящим. Джон Эйкафф. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Джон Эйкафф — автор четырех книг и создатель блога с аудиторией 4 млн человек, начал свой путь к вершине с позиции рекламщика, оставшегося без работы.

Его книга «Начни. Врежь страху по лицу, перестань быть „нормальным“ и займись чем-то стоящим» о том, как сделать первые шаги на пути к �карьере мечты, даже если сейчас вы находитесь от нее на расстоянии нескольких световых лет.

Любая карьера и любой профессиональный путь имеют пять стадий, которые можно отчасти сравнить с сельскохозяйственным сезоном: «посев», «прополка», «созревание», «сбор урожая» и «передача опыта». Нельзя пройти путь к вершине, пропустив хотя бы одну из этих ступеней.

Послушайте аудиосаммари, чтобы узнать, с чего начать любое дело, как пройти все стадии максимально быстро и как избежать пути «середнячка» в новом мире, где карьеру можно изменить, даже выйдя на пенсию.



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