Начни с «Почему?». Как выдающиеся лидеры вдохновляют действовать. Саймон Синек (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Успешная компания начинается не с миллионных инвестиций, она начинается с вопроса «ПОЧЕМУ?» – уверен автор бестселлера «Start with why» Саймон Синек. Есть лидеры и компании, которые пользуются популярностью и имеют определенный успех. А есть те, которые способны вдохновлять других и вести за собой. Последним удается это благодаря тому, что они знают, ПОЧЕМУ существуют. Они имеют высокие цели, бросают вызов обществу, они знают, ПОЧЕМУ делают свое дело. Узнай секреты лидерства и мотивации на примере таких компаний, как Apple, Southwest Airlines и др.!



Начни с «Почему?» слушать на видеосервисе Wink.