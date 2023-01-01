Начни с главного!1удивительно простой закон феноменального успеха. Джей Папазан, Гэри Келлер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга попала более чем в 300 национальных списков бестселлеров и заняла первые строчки в рейтингах Wall Street Journal, NewYork Times и USA Today. Получила 12 престижных книжных премий и была переведена на 26 языков. Ее признали одной из 100 лучших бизнес-книг на все времена на Goodreads. В основе предлагаемой в ней методики лежит простой принцип – на каждом временном отрезке, в каждом проекте, в каждой из жизненных сфер нужно сосредоточить свое внимание только на одной задаче. На первый взгляд этот подход кажется утопией, но если проанализировать истории по-настоящему успешных или даже выдающихся людей, станет ясно: все они действовали точно так же – фокусировали внимание на одной вещи и добивались феноменальных результатов. Автор «Начни с главного!» – Гэри Келлер, владелец крупнейшего в Америке холдинга по торговле недвижимостью,



Начни с главного!1удивительно простой закон феноменального успеха слушать на видеосервисе Wink.