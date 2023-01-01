WinkАудиокнигиНачало жизни. Ваш ребенок от рождения до года. Евгений Комаровский
Начало жизни. Ваш ребенок от рождения до года. Евгений Комаровский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология, Медицина, здоровье, красота409 мин12+
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Сюжет
Знаменитый доктор Комаровский представляет доступную и увлекательную книгу, о самом сложном и ответственном этапе в жизни ребенка и его родителей, в своeм собственном исполнении. Простые решения, казалось бы, сложных задач. Ответы на вопросы о том, что такое хорошо и что такое плохо, рекоменда�ции, позволяющие принять правильные решения, и советы, способствующие укреплению нервной системы мам, пап, бабушек и дедушек.
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