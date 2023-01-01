Начало жизни. Ваш ребенок от рождения до года. Евгений Комаровский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитый доктор Комаровский представляет доступную и увлекательную книгу, о самом сложном и ответственном этапе в жизни ребенка и его родителей, в своeм собственном исполнении. Простые решения, казалось бы, сложных задач. Ответы на вопросы о том, что такое хорошо и что такое плохо, рекоменда�ции, позволяющие принять правильные решения, и советы, способствующие укреплению нервной системы мам, пап, бабушек и дедушек.



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