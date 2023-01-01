Начало всех Начал. Юрий Никитин (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет «Начало всех Начал» – первую аудиокнигу популярной серии «Трое из леса» мэтра российской фэнтези и фантастики Юрия Никитина. И сказал Господь: да будет свет… Наивные полагают, что это и было началом. Но нет, гораздо раньше было Начало всех Начал. А потом да, очен�ь много всего: Вселенная, дивный сад, дерево познания добра и зла, треугольник Адама, Евы и Лилит, неистовый Мафусаил с мечом в руке, бунт ангелов, истребление драконов, стрела в сердце Каина, всемирный потоп и поголовное истребление нефелимов, стоккимов и прочих великанов. …И первая на свете радуга, очень важный знак, о значении которого, увы, забыли.



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