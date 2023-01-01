Начало гражданской войны. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Особую папку Леонида Млечина» – исторические эссе Леонида Михайловича. В этот выпуск, посвящeнный началу гражданской войны в России, вошли эссе: • Мир рождает войну, или Троцкий в Брест-Литовске • Демократы у власти, или Самарский Комуч • Ярос�лавское восстание, или Глоток свободы в сгоревшем городе • Офицеры против комиссаров, или Разрушение армии • Врагов бьют по одному, или Генеральские судьбы



Начало гражданской войны слушать на видеосервисе Wink.