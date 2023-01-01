Начальник Америки. Сергей Фомичёв (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Не подумайте, что это история очередного попаданца. Книгу можно назвать вестерном и хронооперой, робинзонадой и историческим романом – на её страницах достаточно путешествий во времени, стычек с туземцами, разбойниками, прочих классических приключений на суше и на море. Заключительная книг�а цикла «Тихоокеанская сага». Продолжение истории, рассказанной в книгах «Сибирский фронтир» и «Быстрее империй». В уютный уголок Америки, потихоньку осваиваемый нашими героями, пожаловали гости…Часть 1. Индийский поход



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