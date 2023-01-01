Наброски для повести. Джером Джером (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Наброски для повести» – одна из самых значительных работ знаменитого английского писателя-юмориста Джерома К. Джерома. «Однажды, роясь в давно не открывавшемся ящике старого письменного стола, я наткнулся на толстую, насквозь пропитанную пылью тетрадь, с крупной надписью на изорванной коричневой обложке: 'НАБРОСКИ ДЛЯ ПОВЕСТИ'Е ЕПочерк был мой, но слова мне казались совсем чужими, так что, перечитывая их, я с недоумением спрашивал себя: неужели я мог тогда так думать? Неужели у меня могли быть такие надежды и такие замыслы? Неужели я хотел быть таким? Неужели жизнь в глазах молодых людей выглядит именно такою? Неужели все это могло интересовать нас? И я не знал, смеяться мне над этой тетрадью или плакатьЕ ЕМатериал, во всяком случае, оказался богатый – плоды многих размышлений и собрание многих фактов,– и я, выбрав наиболее интересное, отделав, сгладив, кое-что урезав, кое-что добавив и приведя все в порядок, соорудил из всего этого нижеследующие главы.» «Наброски для повести», Дж.К.Джером



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