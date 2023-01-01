На земле мы только учимся жить. Валентин Бирюков (Протоиерей) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Со многими удивительными людьми довелось встречаться протоиерею Валентину Бирюкову – 83-летнему священнику из г. Бердска Новосибирской области. Ему было предсказано чудо воскрешения Клавдии Устюжаниной – за 16 лет до событий, происходивших в г. Барнауле в 60-х годах и всколыхнувших верующую Россию. Он общался с подвижниками, прозорливцами и молитвенниками, малоизвестными миру, но являющими нерушимую веру в Промысел Божий. Пройдя тяжкие скорби, он подставил пастырское плечо людям неуверенным, унывающим, немощным в вере. В бесхитростных, на первый взгляд, историях угадывается простота чистого сердца, не умеющего сомневаться в благости Божией, всем существом защищающего «любовь небесную».



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