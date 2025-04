На западном фронте без перемен. Эрих Мария Ремарк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Этот роман является первой частью трилогии, которую автор посвятил Первой мировой войне и судьбе солдат, прошедших эту войну (два других романа трилогии «Возвращение» «Der Weg zuruck» и «Три товарища» «Drei Kameraden»). Сразу же после выхода романа в свет (в 1929 году), было продано рекордное количество экземпляров книги. Роман был переведен и издан в десятках стран. Его общий тираж достиг 25 миллионов экземпляров. Ни одна немецкая книга до этого не имела подобного успеха. В девяти километрах от передовой стоит воинская часть Пауля Боймера и его товарищей Альберта Кроппа, Мюллера V и Леера. Всем четверым по девятнадцать лет, все четверо из одного класса, все четверо еще вчера были школьниками, все четверо сегодня солдаты. Они пошли на войну добровольцами, но лишь оказавшись на фронте, поняли, что здесь очень сложно быть героями. Все гораздо страшнее и прозаичнее, чем представлялось им раньше. На каждом метре – по убитому. Только так может выглядеть война и никак по-другому. Они погибают все, один за другим, последним – Пауль Боймер, в октябре 1918, «в один из тех дней, когда на всем фронте было так тихо и спокойно, что военные сводки состояли из одной только фразы „На Западном фронте без перемен“. Продюсер издания: Владимир Воробьeв © by The Estate of Late Paulette Remarque 1929 © Перевод Афонькин Ю.Н. (наследники) ©



