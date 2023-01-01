На тихой улице. Серафина Гласс (книга, 2024) слушать онлайн

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ОСТРОУМНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР, СТАВШИЙ БЕСТСЕЛЛЕРОМ № 1 AMAZON СРЕДИ ВСЕХ ТРИЛЛЕРОВ. ВХОДИТ В ТОП-10 КНИГ, КОТОРЫЕ НАДО ПРОЧИТАТЬ, ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА BUSTLE. ОТЛИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЕРИАЛОВ «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» И «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ». В идеальном районе идеально все… кроме соседей. Престижный район Брайтон-Хиллз на побережье Тихого океана привлекает особенным сочетанием роскоши и природной красоты. Но если заглянуть за белые заборы и панорамные окна, Брайтон-Хиллз полон тайн. Больших и маленьких, безобидных и не очень. А у кого-то смертельно опасных… Кора практически уверена: муж ей изменяет. И это не пустые фантазии как в тот раз, а сухие факты. Просто надо поймать Финна с поличным. Вот тут-то на помощь и приходит ее лучшая подруга и соседка Пейдж. Пейдж год назад потеряла сына. Отчаяние толкает женщину на самые безрассудные поступки. Например, шпионить с биноклем за жизнью соседей или обыскивать их гаражи в поисках улик. Пейдж точно знает: кто-то из них виновен в смерти ее сына. Особенно подозрительно выглядят Лукас и Джорджия – странная парочка, живущая через дорогу… Джорджия живет в постоянном страхе. Роскошный дом в престижном районе стал ее тюрьмой. Она не может сделать и пары шагов от лужайки, чтобы ее не накрыла паническая атака. И с каждым днем страх только усиливается. Особенно, страх перед темной комнатой. Вскоре странное поведение Джорджии привлекает нежелательное внимание двух соседок напротив…

«Автор, за которым стоит следить».– Publishers Weekly «Наполненное тайнами, ложью, горем и обманом… Динамичное, очень занимательное и захватывающее чтение, которое заставит вас взглянуть на свой район совершенно иначе».– Ханна Мэри Маккиннон, автор триллеров





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