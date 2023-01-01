На руинах Мальрока. Артем Каменистый (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Его готовили совершить невозможное. Он это сделал. Ему обещали многое: богатство, славу, сверхъестественные возможности, любовь самых красивых женщин. И обманули… Орды нелюдей, инквизиция со своими подвалами, убийцы, интриганы и даже верный пернатый друг – всем им от него что-то надо. Причем л�ишь попугай более-менее умерен в своих желаниях – остальные не скромничают. Если и доведется подарок получить, то с подвохом. Мечтал о надежном убежище и спокойной жизни вдали от врагов? Получай! С одной стороны, неплохо, но с другой… Даже королевская армия почему-то сбежала из Межгорья в большом страхе, не завершив зачистку. Похоже, спокойной жизни не предвидится…



На руинах Мальрока слушать на видеосервисе Wink.