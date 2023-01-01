На пороге мира. Михаил Француз (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мужчины, женщины, дети, животные, растения – все здесь таило опасность и несло смерть. Во все времена государства тратили огромные финансовые и человеческие ресурсы на создание хладнокровных и безжалостных суперсолдат, однако в основном это были неудачные попытки… Что же будет, если однажды все же получится создать хотя бы одного супербойца? На пороге какого мира мы тогда окажемся?..



На пороге мира слушать на видеосервисе Wink.