На переломе веков. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Великий князь Алексей Александрович – генерал-адмирал и начальник Главного артиллерийского управления (он же Алексей Коржин, бывший топ-менеджер из XXI века) – продолжает масштабные экономические преобразования в России. Подходит к концу XIX столетие. В стране действуют переселенческие и образовательные программы, строятся промышленные предприятия, трансваальское золото и новые заводы работают на перевооружение российских армии и флота. Но даже великому князю пока не под силу резко изменить положение дел в мировой политике. Впереди – Первая мировая война. А чтобы она закончилась иначе, чем в известной нам истории, необходимо для начала победить в Русско-японской и решить важные внутренние проблемы…



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