На острове. Трейси Гарвис-Грейвс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мне было тридцать, когда гидросамолет, на котором я летела вместе с Ти Джеем, потерпел крушение в Индийском океане. Я улетала от холодной чикагской зимы, от бессмысленных отношений и чувства неопределенности. Все должно было быть иначе: я репетитор, он ученик. Мы выжили. Мы одни на целом острове. Так начиналась наша невероятная история. Невероятная и незабываемая история о выживании и любви от автора бестселлеров New York Times. Роман, к которому захочется возвращаться снова и снова, каждый раз открывая для себя что-то новое. Роман «На острове» девять недель входил в список бестселлеров New York Times и был переведен на 29 языков. А компании MGM и Temple Hill Productions занимаются производством художественного фильма. «Для тех, кто любит „Остаться в живых“ и „Пятьдесят оттенков серого“». – Daily Mail



На острове слушать на видеосервисе Wink.