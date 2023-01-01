На Москве (Из времени чумы 1771 г.). Евгений Салиас де Турнемир (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«…конец 70-х годов и все последующее десятилетие оказались очень плодотворными для писателя. <…> Но наиболее зрелым произведением этого периода явился большой двухтомный роман „Мор на Москве“, позднее получивший название „На Москве“. После „Пугачевцев“ именно этой монументальной фреске из жизни Москвы 70-х годов XVIII столетия было посвящено наибольшее число критических откликов. Причем отклики эти были более доброжелательными, чем обычно.<…> Действительно, рассказ об эпидемии чумы в Москве в 1771 году, ставшей возможной лишь благодаря некомпетентности и удивительному невежеству власть предержащих и приведшей к окончившемуся кровопролитием народному возмущению, не просто впечатлял, но и заставлял задуматься над природой власти в абсолютистско-крепостническом государстве.



На Москве (Из времени чумы 1771 г слушать на видеосервисе Wink.