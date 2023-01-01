На Москве (Из времени чумы 1771 г.). Евгений Салиас де Турнемир
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На Москве (Из времени чумы 1771 г.). Евгений Салиас де Турнемир

На Москве (Из времени чумы 1771 г.). Евгений Салиас де Турнемир (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Современная проза, Классика1288 мин12+
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Сюжет

«…конец 70-х годов и все последующее десятилетие оказались очень плодотворными для писателя. &lt;…&gt; Но наиболее зрелым произведением этого периода явился большой двухтомный роман „Мор на Москве“, позднее получивший название „На Москве“. После „Пугачевцев“ именно этой монументальной фреске из жизни Москвы 70-х годов XVIII столетия было посвящено наибольшее число критических откликов. Причем отклики эти были более доброжелательными, чем обычно.&lt;…&gt; Действительно, рассказ об эпидемии чумы в Москве в 1771 году, ставшей возможной лишь благодаря некомпетентности и удивительному невежеству власть предержащих и приведшей к окончившемуся кровопролитием народному возмущению, не просто впечатлял, но и заставлял задуматься над природой власти в абсолютистско-крепостническом государстве.

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