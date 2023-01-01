На могилах русских солдат. Андрей Платонов
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На могилах русских солдат. Андрей Платонов

На могилах русских солдат. Андрей Платонов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Классика522 мин16+
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Сюжет

Девятого мая наша страна будет отмечать очередную скорбную и в тоже время радостную дату – День Победы. К сожалению, с каждым годом все меньше и меньше остается живых свидетелей всех ужасов Второй Мировой войны. Теперь наш долг донести до следующих поколений правду о событиях того времени. В сборнике «На могилах русских солдат» представлены рассказы военного корреспондента, писателя – фронтовика Андрея Платонова, который предлагает всем нам пройти вслед за советскими солдатами и офицерами, путем, суженным колючей проволокой, камерами допросов, пыток и карцером.

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