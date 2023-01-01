WinkАудиокнигиНа моей планете сегодня дождливо. Оксана Алексеева
На моей планете сегодня дождливо. Оксана Алексеева (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы, Ужасы и мистика207 мин16+
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Сюжет
Как же было просто! Молодая студентка влюбляется в самого фантастического парня института, а он еще оказывается полуголым ночью у ее подъезда – забирай свое счастье, не тормози! Если бы только за несколько дней до знаменательного события девушку не ударило током, после чего она начала читать �мысли других людей. И теперь все стало не таким однозначным…
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