На моей планете сегодня дождливо. Оксана Алексеева
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На моей планете сегодня дождливо. Оксана Алексеева

На моей планете сегодня дождливо. Оксана Алексеева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы, Ужасы и мистика207 мин16+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Как же было просто! Молодая студентка влюбляется в самого фантастического парня института, а он еще оказывается полуголым ночью у ее подъезда – забирай свое счастье, не тормози! Если бы только за несколько дней до знаменательного события девушку не ударило током, после чего она начала читать мысли других людей. И теперь все стало не таким однозначным…

На моей планете сегодня дождливо слушать на видеосервисе Wink.

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