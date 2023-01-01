На Луне. Александр Куприн,Александр Богданов,Константин Циолковский,Николай Федоров,Ефим Зозуля (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Начало ХХ века – время научных открытий. Астрономы Пулковской обсерватории искали на Марсе признаки жизни, а Циолковский занимался расчетами кратчайшего пути для полета на Луну. Доктора изобретали элексир бессмертия, а физики обсуждали как выкачивать энергию из солнца. Романтические мечты �и споры философов, путешествия в далекое будущее и параллельные вселенные, феноменальные заблуждения и невероятные авантюры – все это в литературных экспериментах первых русских фантастов. Как тебе такое, Илон Маск?



На Луне слушать на видеосервисе Wink.