На Луне. Александр Куприн,Александр Богданов,Константин Циолковский,Николай Федоров,Ефим Зозуля
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На Луне. Александр Куприн,Александр Богданов,Константин Циолковский,Николай Федоров,Ефим Зозуля

На Луне. Александр Куприн,Александр Богданов,Константин Циолковский,Николай Федоров,Ефим Зозуля (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика338 мин12+
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Сюжет

Начало ХХ века – время научных открытий. Астрономы Пулковской обсерватории искали на Марсе признаки жизни, а Циолковский занимался расчетами кратчайшего пути для полета на Луну. Доктора изобретали элексир бессмертия, а физики обсуждали как выкачивать энергию из солнца. Романтические мечты и споры философов, путешествия в далекое будущее и параллельные вселенные, феноменальные заблуждения и невероятные авантюры – все это в литературных экспериментах первых русских фантастов. Как тебе такое, Илон Маск?

На Луне слушать на видеосервисе Wink.

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