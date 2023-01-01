На краю Ойкумены. Иван Ефремов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Юный греческий скульптор отправляется на Крит – знакомиться с древним искусством и обрядами этого острова. А в результате становится… наследственным рабом египетского фараона. Но, уже почти похоронив надежду вновь обрести родину и свободу, он получает один-единственный отчаянный шанс вырв�аться на волю. И, как ни странно, помочь ему в этом может то самое древнее искусство Крита, которому он все-таки успел научиться.



На краю Ойкумены слушать на видеосервисе Wink.