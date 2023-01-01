На краю бездны. Бернар Миньер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мойра, молодая француженка, специалист в области разработки искусственного интеллекта, приехала в Гонконг работать в китайской мегакомпании «Мин». Это мировой лидер цифровых технологий, и ее ожидает блестящая и стремительная карьера. Но вместо того чтобы радоваться, Мойра мучается вопросами… Почему в первый же ее вечер в городе к ней приходит полиция? Почему Центр, главная штаб-квартира «Мин», таит так много мрачных секретов? Почему среди сотрудников Центра увеличивается число трагических смертей – убийства, несчастные случаи, самоубийства? Почему она ощущает, что за ней постоянно следят?… Мойра еще не знает, что реальность, поджидающая ее на краю пропасти, окажется более страшной, чем самый страшный из ее ночных кошмаров…



На краю бездны слушать на видеосервисе Wink.