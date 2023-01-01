WinkАудиокнигиНа горах. Часть 4. Павел Мельников-Печерский
На горах. Часть 4. Павел Мельников-Печерский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Современная проза761 мин12+
Сюжет
Книга П.И.Мельникова представляет собой вполне самостоятельное произведение, но в то же время является продолжением эпопеи «В лесах». В произведении воссозданы жизнь старообрядческого купечества Заволжья, быт, нравы и обычаи местного населения. Глубокое проникновение в сущность процессов, �происходивших в старообрядческой и купеческой среде, талант психолога, бытописателя и мастера слова принесли романам «В лесах» и «На горах» известностью.
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