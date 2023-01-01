На глиняных ногах. Терри Пратчетт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Над Анк-Морпорком стелется густой осенний туман и под его покровом в городе происходит серия жестоких и бессмысленных убийств. Жертвами неизвестного преступника становятся безобидные старики, которые вели тихую и уединенную жизнь. Расследованием занимается сам начальник городской стражи – Моркоу. Следы приводят его к големам, безвольным созданиям из глины, которые были созданы для службы человеку и до сегодняшнего дня не доставляли никаких хлопот. Но по слухам, когда-то мирные существа, устав от веков порабощения, готовят восстание и уже ступили на скользкий преступный путь. Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги серии «Городская стража»: «Стража. Стража!», «К оружию! К оружию!»



На глиняных ногах слушать на видеосервисе Wink.