На дне. Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пьеса Максима Горького «На дне» в разные годы по-разному оценивалась литературными критиками: в ней видели то призыв к революции, то символическое изображение русского общества. А что же эта пьеса на самом деле? Каждый сможет решить для себя сам. Автор собрал в одном месте совершенно разных людей, наделил их чувствами, переживаниями и собственным мнением. Пьеса заставляет задуматься, что важнее в трудную минуту: сочувствие или уважение. "Все – в человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное – дело его рук и его мозга! Чело-век! Это – великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо!"



На дне слушать на видеосервисе Wink.