На чужих ошибках. Наталья Габовская,Ольга Сафонова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«На чужих ошибках» – это сборник рассказов о самых обычных людях, которые живут на одной лестничной площадке с нами, ходят в те же магазины, смотрят те же телепередачи и любят тех же артистов, что и мы. Авторы уверены: такие судьбы по-настоящему интересны. В них нет ничего напускного, они простые и в то же время сложные, как и вся наша жизнь. Это книга-иллюстрация того, как люди сами строят свою жизнь, ошибаются и пробуют снова, угадывают и проигрывают. Истории похожи на детский конструктор: от того, куда ляжет очередной «кирпичик», зависит результат. Разница только в том, что в жизни эти «кирпичики» вряд ли удастся переложить заново. Но в этом и прелесть. Пережитый опыт, вместе с неудачами и победами, делает каждого героя этих историй особенным.



На чужих ошибках слушать на видеосервисе Wink.