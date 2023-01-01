На чай не оставлять. Лилия Хисамова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Последний день работы в кофейне стал самым лучшим в моей короткой карьере баристы. Я заменила вежливость на наглость и стала намерено отпугивать любителей кофейных напитков. Все шло замечательно, пока к нам не заглянул один красавчик, на которого мои манеры произвели странный эффект: он реши�л остаться. И вот как мне теперь от него избавиться?



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