Мюнхен. Юрий Черток (книга, 2020) слушать онлайн

Перед вами экспресс-гид по Мюнхену, содержащий более 20 аудиоэкскурсий по городу. Экскурсовод расскажет Вам о самых интересных местах каждого района столицы. Практичный, полезный аудиогид популярной серии «Красный гид» содержит всю необходимую информацию для интересного путешествия. Гуляйте, знакомьтесь, восхищайтесь колоритным Мюнхеном и получайте нужные знания в режиме нон-стоп!



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