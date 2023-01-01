Мюнхен. Юрий Черток
Wink
Аудиокниги
Мюнхен. Юрий Черток

Мюнхен. Юрий Черток (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн324 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Перед вами экспресс-гид по Мюнхену, содержащий более 20 аудиоэкскурсий по городу. Экскурсовод расскажет Вам о самых интересных местах каждого района столицы. Практичный, полезный аудиогид популярной серии «Красный гид» содержит всю необходимую информацию для интересного путешествия. Гуляйте, знакомьтесь, восхищайтесь колоритным Мюнхеном и получайте нужные знания в режиме нон-стоп!

Мюнхен слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Нон-фикшн
Время
324 мин / 05:24

Рейтинг