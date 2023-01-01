Мысль и слово. Лев Выготский (Выгодский) (книга, 2020) слушать онлайн

Лев Семeнович Выготский – выдающийся психолог, создатель культурно-исторической концепции развития высших психических функций. Его работы оказали значительное влияние на отечественную и мировую психологию, а также на смежные науки – педагогику, дефектологию, языкознание. Классический труд Льва Выготского «Мышление и речь» (1934) рассматривает вопросы взаимоотношения языка, мышления и сознания. Заключительная глава этой книги под названием «Мысль и слово», которую мы предлагаем вашему вниманию, является квинтэссенцией всей работы. Согласно Выготскому, «мысль не выражается в слове, но совершается в слове». Речь не представляет собой простого зеркального отражения мысли. Отношения между мыслью и словом являются живым динамическим процессом рождения и воплощения мысли в слове. Аудиокнига будет интересна психологам, педагогам, филологам и всем, кто интересуется вопросами психологии и психолингвистики.



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