Мышка и кошка живут в моей ладошке. A CAT AND A MOUSE LIVE IN MY PALM IN A HOUSE. Веселые рифмовки, считалки и скороговорки для детей на английском языке. Лилия Румненко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература, Учебная и научная литература10 мин0+
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О книге
Книга написана в помощь взрослым, заинтересованным в раннем обучении детей основам английского языка.Учите вместе! Веселые рифмовки и считалочки помогут малышам в непринужденной форме запомнить простые грамматические правила.Танцуйте вместе! Раздел «Хлопай-топай» предполагает выполнение по�д счет простых танцевальных движений в игровой форме с восприятием речи на слух.Смейтесь вместе! «Скороговорки» – повторение смешных фраз сделает освоение сложных для произнесения звуков занимательным.
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