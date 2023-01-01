Мышка и кошка живут в моей ладошке. A CAT AND A MOUSE LIVE IN MY PALM IN A HOUSE. Веселые рифмовки, считалки и скороговорки для детей на английском языке. Лилия Румненко
Wink
Детям
Мышка и кошка живут в моей ладошке. A CAT AND A MOUSE LIVE IN MY PALM IN A HOUSE. Веселые рифмовки, считалки и скороговорки для детей на английском языке. Лилия Румненко

Мышка и кошка живут в моей ладошке. A CAT AND A MOUSE LIVE IN MY PALM IN A HOUSE. Веселые рифмовки, считалки и скороговорки для детей на английском языке. Лилия Румненко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература, Учебная и научная литература10 мин0+

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О книге

Книга написана в помощь взрослым, заинтересованным в раннем обучении детей основам английского языка.Учите вместе! Веселые рифмовки и считалочки помогут малышам в непринужденной форме запомнить простые грамматические правила.Танцуйте вместе! Раздел «Хлопай-топай» предполагает выполнение под счет простых танцевальных движений в игровой форме с восприятием речи на слух.Смейтесь вместе! «Скороговорки» – повторение смешных фраз сделает освоение сложных для произнесения звуков занимательным.

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Жанр
Учебная и научная литература, Детская литература
Время
10 мин / 00:10

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