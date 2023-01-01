Мятеж на окраине галактики. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мощным ударом из космоса уничтожены Лондон, Париж, Вашингтон, Москва. На Землю вторглись канскеброны – высокоорганизованные роботы, умеющие анализировать, логически мыслить, но не имеющие имен. Вместо имени у канскеброна ряд цифр – идентификационный знак… Мрак опустился на планету Земля. Мрак бесправия, насилия, голода, подавленных желаний, строго регламентированного устройства существования человеческой особи. Но жизнь продолжается, как вода течет подо льдом. Вопреки обстоятельствам, в капонирах – огневых оборонительных сооружениях – сохранилась военная техника, компьютерная технология, армейская честь и нравственность Прежних, как называют теперь тех, кто жил на Земле до Вторжения. В глубине, в толще потаенной Земли зреет и набирает силу новое племя людей – берсерки…



Мятеж на окраине галактики слушать на видеосервисе Wink.