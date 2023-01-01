Мятеж на «Эльсиноре». Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Восьмой том Полного собрания сочинений выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя роман «Мятеж на Эльсиноре». Респектабельные пассажиры корабля «Эльсинора», вступив на борт, неожиданно обнаруживают, что команда состоит из каких-то странных личностей: сумасшедших, пьяниц, калек, людей сомнительного происхождения, набранных в последнюю минуту на берегу. Но среди команды есть и другие люди: умные, смелые, жестокие, готовые пойти на любое преступление… Впоследствии, сюжет романа неоднократно использовался в мировой литературе, например в знаменитом романе Хулио Кортасара «Выигрыши». В СССР роман как «ницшеанский» был под запретом в течение 64 лет.



Мятеж на «Эльсиноре» слушать на видеосервисе Wink.