Мы против вас. Фредрик Бакман (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Мы против вас» продолжает начатый в книге «Медвежий угол» рассказ о небольшом городке Бьорнстад, затерявшемся в лесах Северной Швеции. Здесь живут суровые, гордые и трудолюбивые люди, не привыкшие ждать милостей от судьбы. Все их надежды на лучшее связаны с местной хоккейной командой, рассчитывающей на победу в общенациональном турнире. Но трагические события накануне важнейшей игры разделяют население городка на два лагеря, а над клубом нависает угроза закрытия: его лучшие игроки, а затем и тренер уходят в команду соперников из соседнего городка, туда же перетекают и спонсорские деньги. Жители «медвежьего угла» растеряны и подавлены… Однако жизнь дает городку шанс – в нем появляются новые лица, а с ними – возможность возродить любимую команду, которую не бросили и стремительный Амат, и неукротимый Беньи, и добродушный увалень надежный Бубу. По мере приближения решающего матча спортивное соперничество все больше перерастает в открытую войну: одни, ослепленные эмоциями, совершают непоправимые ошибки, другие охотно подливают масла в разгорающееся пламя взаимной ненависти… К чему приведет это «мы против вас»? Отзывы В этом захватывающем продолжении «Медвежьего угла» – то суровом и мачном, то смешном, то трогательном – ощущается дух как скандинавской сказки, так и античной трагедии. Publishers Weekly Фредрик Бакман обладает уникальной способностью рассказывать правду о человеческих отношениях с изяществом, от которого дыхание перехватывает. Kirkus Review Прекрасный роман о самых главных в жизни вещах – таких, как смелость и трусость, верность и предательство, любовь и ненависть. Фредрик Бакман – один из лучших и самых интересных романистов в мире. Washington Times Фанаты Бакмана не будут разочарованы. Его творчество продолжает поражать, восхищать и трогать до глубины души. [i]Shelf Awareness [/i]Бакман создается наполненный эмоциями мир, границы которого простираются далеко за пределы маленького шведского городка. Частица вашей души навсегда останется в Бьорнстаде. Chicago Tribune Роман об исцелении и перерождении. US Weekly Бакман обладает уникальной способностью воспринимать недостатки и слабости своих героев с доброй иронией. Его стиль не похож ни на какой другой, но при этом в его героях мы снова и снова узнаем себя. Наверное, поэтому романы Бакмана так тепло принимают во всем мире. В «Мы против вас» он рассказывает о том, как исцеляется общество, восстанавливаются семьи, а люди меняются к лучшему. The Washington Post Бакман возвращает нас в одержимый хоккеем городок, чтобы продолжить рассказ о его жителях, их страсти, жестокости, невероятном упорстве – и человечности. В этом великолепном романе дух скандинавской сказки встречается с греческой трагедией. Тьма и отчаяние существуют бок о бок с нежностью и весельем, которое порой кажется неуместным. Но именно они делают этот выдуманный городок по-настоящему живым. Publishers Weekly



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