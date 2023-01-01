Мы. Евгений Замятин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман выдающегося русского писателя ХХ века Евгения Ивановича Замятина (1884—1937) «Мы», открыл целое направление в литературе ХХ века. В жутковато-гротескной манере писатель показал тоталитарное общество, где человек потерял свою индивидуальность и даже вместо имени получил порядковый номер. Человек-винтик – продукт тоталитарного государства, уже не утопического, а реального – гибрида СССР и нацистской Германии. А ведь роман был впервые опубликован в 1924 году. Именно, роман «Мы» натолкнул Дж. Орруэла на идею создания его бессмертного романа «1984». «Мы» переведен на многие языки и неоднократно издавался в разных странах. В СССР был впервые издан в 1988 году. Роман «Мы» включен в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения.



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